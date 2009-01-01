Экс-глава милиции Луганщины рассказал, как Ефремов угрожал ему сепаратистским "референдумом"

Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация "Луганская гвардия".

Александр Ефремов в зале суда УНИАН

В рамках процесса по делу экс-главы фракции ПР Александра Ефремова в Старобельском суде допросили Владимира Гуславского, который руководил областной милицией в марте и апреле 2014-го, когда боевики захватывали административные здания и готовили так называемый референдум.

Гуславский на допросе по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова заявил, что "регионал" угрожал ему проведением так называемого референдума весной 2014 года, сообщает телеканал ЛОТ,

Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация "Луганская гвардия", которой тогда руководил Александр Харитонов, ее палатка была установлена весной 2014 года возле здания Луганской ОГА.

"Жилье для этой организации было представлено по указанию Александра Сергеевича (Ефремова, — ред)."Луганская гвардия" после создания отрядов осуществляет захваты СБУ, областной государственной администрации, прокуратуры и УМВД. Впоследствии, вооружившись, они создают боевые уже отряды типа "Призрак", — сказал Гуславский.

Он вспомнил и телефонный разговор с Ефремовым после задержания в Луганске депутата областного совета, регионала, причастного к созданию "Луганской гвардии", Арсена Клинчаева: "Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов, был возмущен (задержанием Клинчаева, — ред.), говорил - депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. Что ты будешь делать, когда я проведу "референдум", чем ты будешь заниматься потом?" — подчеркнул Гуславский.

По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за нехватки милиционеров, запрета парламентариев применять специальные средства.

Старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский отметил: "Действительно, к нему (Гуславскому, — ред.) поступало много информации и о митингах, и захвате админзданий и о тех планах, которые собирались реализовывать относительно проведения референдума и отделения части территории от Украины".

Адвокаты Ефремова говорят, что предоставить конкретные факты причастности Ефремова к референдуму Гуславский не смог.

Адокат Евгений Солодко напомнил, что уже были заслушаны показания экс-руководителя областного управления СБУ.

Суд принял решение о допросе дополнительного свидетеля, который сможет подтвердить показания Гуславского, также запланирован и повторный допрос бывшего главы областного СБУ и его заместителя.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Дело Ефремова. Почему власть не хочет суда над старой командой, которая ввергла Украину в войну".

Видео: Телеканал ЛОТ.