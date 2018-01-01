Экс-глава СБУ решил идти в президенты

Бывший чиновник с командой движения "Справедливость" решил принять участие в парламентских выборах.

Валентин Наливайченко решил идти в президенты

Бывший председатель Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко сообщил, что решил принять участие в президентских выборах

С командой политсилы идет на парламентские выборы, рассказал экс-чиновник в интервью газете "День".

"Я и команда движения "Справедливость" приняли решение о том, что мы идем на выборы отдельно. Наше политическое предложение на президентских и парламентских выборах — обновить государство и освободить оккупированные территории", — отметил собеседник.

Напомним, в Украине проведение президентских и парламентских выборов запланировано в 2019 году. Ранее социологи провели исследование и назвали шансы возможных кандидатов на пост президента.

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