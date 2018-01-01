Экс-глава украинского МИД спрогнозировал сроки распада России

По его мнению, для России наступает "весьма смутное время".

24 Канал

Россия распадется на отдельные части в течение пятидесяти лет.

Именно такой геополитический прогноз в эфире Ukrainian Media Network озвучил глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, для России наступает "весьма смутное время".

"Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность — экономическую, социальную, а затем и политическую. И на том все и закончилось. Поэтому, собственно, я бы не давал и 50 лет для существования этой страны", — заявил он.

"Если пойдет так хорошо, как сейчас, то они очень быстро распадутся", — поддержал Огрызко другой гость передачи, политолог Евгений Жеребецкий.

Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на чате в "Главреде" заявил: "РФ будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части".

