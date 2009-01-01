Палий последние десять лет разворовывает из украинского бюджета средства, выделенные для ветеранских организаций.

Генерал-полковник Виктор Палий. mamlas.livejournal.com

Генерал-полковник Вооруженных сил и бывший начальник Главного управления разведки Украины Виктор Палий связан с сепаратистскими и пророссийскими организациями, а также кураторами из Москвы.

Такое заявление сделал волонтер Роман Синицын в Facebook.

По его словам, действующий председатель общественного совета при Минобороны Украины последние десять лет разворовывает из украинского бюджета средства, выделенные для ветеранских организаций.

"Палий сидит на теме дерибана денег из бюджета, выделяемых на ветеранские общественные организации, темы строек, военно-патриотического воспитания, отчуждения жирных объектов Минобороны и.т.д", — подчеркнул Синицын.

Он также пообещал о связях "этого клоуна с сепарскими и пророссийскими организациями и отдельными лицами (кураторами из Москвы) " вскоре написать подробнее.

Напомним, астролог Влад Росс дал характеристику и спрогнозировал дальнейшую судьбу главарям террористических "Донецкой и Луганской народных республик" — Александру Захарченко и Игорю Плотницкому.

фото: mamlas.livejournal.com