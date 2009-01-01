Экс-министр обороны поведал, что помешало закончить войну на Донбассе в 2014 году

В Донецке, Луганске, Горловке на тот момент находились украинские разведгруппы, которые готовили города для освобождения.

Завершить антитеррористическую операцию на Донбассе в сентябре 2014 года помешал большой "костер сепаратизма" на востоке Украины.

Об этом заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, который в тот период занимал должность министра обороны, пишет "Обозреватель".

По словам Гелетея, украинская армия планировала завершить АТО за месяц.

"Надо четко понимать, что "гибридная война", которая была навязана Россией, во второй половине августа 2014-го подходила к своему логическому завершению. Мы рассчитывали в течение одного месяца закончить АТО на Донбассе и полностью взять под контроль государственную границу. Когда мы начинали наступление, то чувствовали, кто нам противостоит. Количество сепаратистов, террористов и русских наемников фактически было равносильно количеству украинских Вооруженных сил", — отметил он.

По словам Гелетея, на тот момент армия Украины была мощнее российских наемников, но не могла до конца воспользоваться своей мощью.

"У нас была авиация, артиллерия, другая военная техника. Но костер сепаратизма был в городах, в школах, детских садах, где не применишь ни артиллерию, ни авиацию, ни тяжелую технику, потому что там оставалось много мирного населения, которое могло бы пострадать. Мы не могли этого допустить. Это была для нас аксиома!" — заявил начальник УГО.

Гелетей подчеркнул, что в Донецке, Луганске, Горловке на тот момент находились украинские разведывательные группы, которые готовили города для освобождения.

"Это хорошо понимали в Кремле. Но они ни в коем случае не хотели признавать поражение. Именно на этом этапе началось широкомасштабное наступление России, после чего АТО переросла в другой формат — войну с регулярными вооруженными силами РФ", — резюмировал он.

Напомним, ранее боец добровольческого батальона "Донбасс" Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду", что российские оккупанты, окружившие силы АТО в районе Иловайска, два дня ожидали украинских военных и добровольцев, чтобы потом расстрелять их колонну в "зеленом коридоре".