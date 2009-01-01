Экс-министр объяснил, почему Ле Пен говорит о "российском" Крыме

Политик готова на все ради 10-20 млн евро, считает Огрызко.

Марин Ле Пен Reuters

Бывший министр иностранных дел Украинысчитает, что у кандидата в президенты Франциинет денег, поэтому она вынуждена играть в финансовую игру, делая

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время собеседник издания уточнил, что ради 10-20 млн евро политик готова на все.

"У нас в стране многие поднимали тему запрета поездок Ле Пен в Украину. Хочу таким людям посоветовать, чтобы они не об ее интересах думали, а об интересах Украины", — отметал эксперт.

Ранее СМИ писали, что партию Марин Ле Пен "Национальный фронт" спонсирует Россия, лидер политсилы это отрицает. Напомним, она говорила, что аннексия Крыма РФ "не является незаконной", после чего в СБУ сообщили, что могут запретить ей въезд в Украину.