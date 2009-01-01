Экс-министр рассказал, как Украине закончить войну на Донбассе

Начинать нужно с того, что нет конфликта на Донбассе, а есть российская агрессия на Донбассе и аннексия РФ украинской территории — Крыма.

Огрызко рассказал, как закончить войну на Донбассе Reuters

Войну на Донбассе без капитуляции можно прекратить, если говорить с Россией на языке силы, который она хорошо понимает.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в интервью online.ua.

"Есть два способа возвращения Крыма и мира на Донбассе. Один путь ведет к поражению и принятию условий, которые можно назвать капитуляцией. А второй путь ведет к победе и справедливости — агрессор должен быть наказан и возмещать убытки", — сказал Огрызко.

По его мнению, начинать нужно с того, что нет конфликта на Донбассе, а есть российская агрессия на Донбассе и аннексия Россией части украинской территории — Крыма.

"Я считаю это принципиальным, потому что когда мы смещаем акценты в лексике, мы даем неправильные сигналы — и в собственном сознании, и наружу. Речь идет именно об агрессии, и об этом мы должны говорить абсолютно четко", — заявил Огрызко.

Он добавил, что нужно мобилизовать Украину и весь цивилизованный мир на понимание, что мы имеем дело именно с агрессором.

"Россия создает угрозу для всей цивилизации, и с такой страной надо говорить не на "языке просьб, извинений и обеспокоенности", а на языке силы, которую Россия только и понимает. Иначе решения этой проблемы у нас и будет таким, как в Приднестровье, в Абхазии или Южной Осетии, Нагорном Карабахе. По моему мнению, единственным способом заставить Россию вести себя адекватно является усиление давления через различные санкции", — подытожил Огрызко.

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