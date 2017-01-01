Экс-министр сказал, кому выгодно продолжение войны на Донбассе

Политически продолжение противостояния невыгодно РФ, подчеркнул Суслов.

Война на Донбассе ведет к огромным потерям для Украины и РФ, отметил Виктор Суслов Главред

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что политически продолжение войны на Донбассе невыгодно ни нашей стране, ни России, она ведет к огромным потерям, но на локальном уровне есть люди на обеих сторонах, кому продолжение конфликта выгодно.

Выполнение Минских соглашений на сегодня является единственным согласованным и поддержанным ООН путем для реинтеграции Донбасса в нашу страну, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

По его словам, продолжение противостояния, в частности, на руку тем, кто контролирует потоки контрабанды между Украиной и неподконтрольными территориями, тем, кто производит оружие, боеприпасы и другое военное снаряжение, и поставляет его в зону конфликта.

"Другой вопрос, что на локальном уровне есть люди на обеих сторонах, кому продолжение войны выгодно... В конце концов, это те, кто предоставляет различного рода медицинские и похоронные услуги для жертв конфликта", — добавил собеседник.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что для прекращения войны на Донбассе нашему государству нужно, во-первых, договариваться с РФ, а во-вторых, изменить "минский формат".