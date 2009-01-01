Экс-министра юстиции Лавриновича арестовали на два месяца

Постановление суда будет действовать до 2 ноября включительно.

Александр Лавринович УНИАН

В Киеве Печерский суд удовлетворил ходатайство следователя Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Постановление будет действовать до 2 ноября включительно и может быть обжаловано в Апелляционном суде, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и её официального опубликования.