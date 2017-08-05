Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в ДТП на Адриатике — СМИ

Авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Ирина Бережная Сегодня

Экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе на побережье Адриатического моря.

Об этом идет речь в сообщении "Левого берега".

По данным издания, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

"Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы", — отмечает издание.

Напомним, ранее скандальный нардеп Михаил Ланьо попал в ДТП на Львовщине.