Экс-послы США объяснили, почему Трампу стоит дать Украине летальное оружие

Предоставление Украине оборонительного вооружения может изменить политический курс Кремля, считают экс-послы США.

Дональд Трамп. Reuters

Роб этом пишут экс-послы США в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст в своей статье для The Washington Times, сообщает Inopressa.

"Вашингтон активизировал свои дипломатические усилия по урегулированию конфликта, как показало назначение Курта Волкера на должность спецпосланника. Но эта более серьезная дипломатия нуждается в поддержке другими мерами, такими как санкции, чтобы побудить Кремль изменить свой политический курс. Также пришло время, чтобы Трамп прекратил политику администрации Обамы по отказу Украине в военной помощи летальным вооружением", — говорится в статье.

Авторы статьи напоминают, что с начала военной агрессии России на Донбассе в 2014 году США предоставляли Украине оборонительное вооружение нелетального характера.

"США начали помогать украинской армии в ее попытках защитить Донбасс в 2014 году. Отчасти эта помощь — радиолокационными системами обнаружения огневых позиций противника, дронами и оборудованием для защищенной связи — оказалась критически важной для украинских военных", — отмечают экс-послы.

"Впрочем, администрация Обамы проводила политику предоставления военной помощи только нелетальным вооружением. Это лишило Пентагон возможности заполнить важный пробел в арсенале украинской армии — нехватку действующего переносного противотанкового оружия — на фоне того, как российская армия наводнила Донбасс танками и другой бронетехникой. Российская техника стала решающим фактором в успешном наступлении на аэропорт Донецка и Дебальцево", — рассуждают они.

"Если Киев сможет лишить Москву возможности с легкостью проводить военные операции, это увеличит перспективу того, что Кремль возьмет другой курс, который сможет привести к мирному урегулированию", — отмечают авторы.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.

Напомним, американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украинеоборонительного летального оружия,