Экс-посол США объяснил, как Байден может усложнить для Трампа "продажу" Украины

Байден последовательно поддерживал Украину на протяжении своей работы на посту вице-президента.

Джозеф Байден и Петр Порошенко Reuters

Во время возможного визита вице-президента США Джозефа Байдена в Украину могут обсуждаться риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.

Об этом заявил бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"По мере сил в качестве вице-президента, полномочия которого завершаются, он хотел бы усложнить для новой администрации возможность продать Украину (конечно, мы не знаем, станет ли это политикой новой команды)", — отметил Хербст.

Эксперт напомнил, что Байден последовательно поддерживал Украину на протяжении своей работы на посту вице-президента и часто убеждал руководство в Киеве проводить реформы, особенно те, которые касаются борьбы с коррупцией.

По мнению Хербста, Байден обеспокоен вероятной "наивной" политикой президента Трампа относительно Москвы, которая только облегчит для Кремля его агрессию против Украины. В то же время, по мнению эксперта, Байдан последний раз попытается убедить украинскую власть придерживаться курса реформ, особенно в условиях новой политической среды для украинско-американских отношений.

"Врагам Украины хотелось бы сосредоточиться на том, насколько коррумпированной является эта страна. Прочные шаги в процессе реформирования помогут разоружить украинских врагов", — подытожил Хербст.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.