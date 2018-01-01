Экс-посол США объяснил, почему оккупированный Донбасс силой не вернуть

Российские военные могут войти на Донбасс гораздо масштабнее, считает Стивен Пайфер.
"Украинские военные и правительство понимают, что они не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попробуют, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь", — отметил эксперт в интервью журналу "Новое время".
Пайфер напомнил, что российская армия сильна, хорошо экипирована и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол США предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.
"Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические", — отметил Стивен Пайфер.
Напомним, ранее российский историк и оппозиционер Андрей Зубов заявил о том, что Украине не нужно силой освобождать захваченную часть Донбасса, рано или поздно неподконтрольная территория и оккупированный РФ Крым будут опять украинскими.
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