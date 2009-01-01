Экс-посол США объяснил, почему санкции против России — это надолго

Даже если Россия уйдет с Донбасса и вернет Крым — будет трудно отменить санкции, отметил Пайфер.

Санкции против РФ — это надолго, считает Пайфер

Введенные Конгрессом США санкции против России будет достаточно сложно отменить, даже если РФ уйдет из Донбасса и Крыма.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, сообщает "Укринформ".

"Даже если они сделают правильные шаги, даже если Россия уйдет с Донбасса и вернет Крым - будет трудно отменить санкции", — сказал он во время экспертного круглого стола.

Американский дипломат также подчеркнул, что процесс отмены санкций будет достаточно длительным.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.

2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан Дональдом Трампом,который фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.