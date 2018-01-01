Влиятельные страны НАТО и слышать не хотят об Украине в Альянсе - экс-посол США

По словам Хербста, это те же страны, которые отказали дать Украине статус кандидата на вступление в Альянс в 2008 году.

Джон Хербст Деловая столица

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что на сегодняшний день перспектив членства страны в НАТО нет.

Об этом он заявил в интервью "Деловой столице".

"Стивен Пайфер (действующий посол США в Украине. - Прим.) прав: на данный момент нет перспектив на членство Украины в НАТО. К тому же некоторые влиятельные страны в Североатлантическом Альянсе не желают даже слышать об Украине в рядах НАТО. Это те же государства, которые на саммите НАТО в Бухаресте, в 2008 году отклонили предложение Джорджа Буша-младшего присвоить бывшим советским республикам (Украине и Грузии) статус кандидатов на вступление в Альянс", - говорит Хербст.

По его словам, заявления президента Петра Порошенко о скором вступлении Украины в НАТО могут быть обусловлены грядущими президентскими выборами и преследуют цель набрать "политические очки".

"Я думаю, что заявления Порошенко вызваны нынешней политической ситуацией в Украине. Наверное, он видит какую-то пользу для себя в подобных заявлениях. Возможно, чтобы снискать поддержку в украинском обществе перед президентскими выборами", - предполагает экс-посол.

На вопрос о рассмотрении Плана действий по членству Украины в Альянсе на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе (состоится 11-12 июля. Прим.) Хербст ответил скептически. "Не ожидаю этого. Потому что, как я уже говорил, те страны, которые были против предложения Дж. Буша-мл. на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, и сегодня не изменили своей позиции относительно Украины. Конечно, США будут пытаться помочь Украине в данном вопросе, но когда это случится, не могу точно сказать", - говорит Хербст.

Ранее сообщалось, что в НАТО отказались от фразы "о безопасности на Черном море" в названии совместного саммита с участием Украины и Грузии.

О названии именно с такой формулировкой заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который накануне отказался от вето на проведение отдельной встречи лидеров Альянса с участием президента Петра Порошенко.

По данным СМИ, такое название действительно рассматривалось, но было заблокировано по требованию сразу нескольких стран, которые были против саммита, название которого содержало бы упоминание о Черном море.

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