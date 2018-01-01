Экс-регионал Богословская официально собралась в президенты Украины

Главное ее предвыборное обещание на данный момент – не баллотироваться на второй срок в случае победы.

Богословская идет в президенты Украины. moscow-live.ru

Экс-нардеп от "Партии регионов" Инна Богословская намерена идти в президенты Украины.

О своем пожелании участвовать в президентских выборах-2019 она сообщила в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook.

Главное ее предвыборное обещание на данный момент – не баллотироваться на второй срок в случае победы.

"Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть двери новым людям, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут", – считает Богословская.

Деньги на предвыборную кампания она надеется получить от продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и за счет взносов граждан. Также она обратится за помощью к крупным финансово-промышленным группам.

Как известно, Инна Богословская – заслуженный юрист Украины. Была членом фракций НДП, Партии зеленых, Трудовой Украины. Была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 6-го и 7-го созывов, однако дважды выходила из нее. Сейчас возглавляет общественную организацию "Вече Украины".

Ранее лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально объявила о своем участии в президентских выборах в 2019 году. Политик уже озвучила план действий в случае своей победы.

Кроме того, по инсайдерской информации, и Владимир Зеленский, и Святослав Вакарчук изъявили желание баллотироваться в президенты Украины. Впрочем, тут не все гладко.

И даже Андрей Данилко заявил о том, что может пойти в президенты. Он также оценил вероятность участия в выборах Святослава Вакарчука.

Напомним, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

По данным КМИС, если бы президентские выборы в Украине состоялись в середине апреля 2018 года, то лидером голосования стала бы Юлия Тимошенко. За нее отдали бы свои голова 16,1% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.

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