Экс-регионалу Ефремову вручили обвинительный акт: покушение на целостность Украины и создание ЛНР

По его словам, Ефремову инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.

Александр Ефремов УНИАН

Экс-руководителю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Мельников, пишет Радио Свобода.

По его словам, Ефремову инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.

После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Стоит отметить, Ефремова задержали по подозрению в причастности к созданию группировки ЛНР, действий с целью изменения границ территории Украины и завладения имуществом "Луганскуголь". Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток.

24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.