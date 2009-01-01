Экс-советник Путина рассказал, когда в Кремле могут пойти на аннексию оккупированного Донбасса

У Путина есть надежда на размен оккупированного Донбасса на признание Западом аннексии Крыма.

Владимир Путин Reuters

Если Запад будет продолжать политику по непризнанию законной аннексии Крыма, президент РФ Владимир Путин может пойти на аннексию Донбасса.

Об этом заявил экс-советник президента РФ Андрей Илларионов в интервью "Сегодня".

"До тех пор, пока у Путина будет сохраняться надежда на размен оккупированного Донбасса на признание Западом аннексии Крыма, ситуация в целом будет сохраняться без изменений. Если же он убедится, что неприятие Западом аннексии Крымом носит не ситуативный, а принципиальный характер, то в какой-то момент он может аннексировать и оккупированный сейчас Россией Донбасс", — говорит Илларионов.

Напомним, ранее экс-глава Госдепа США объяснил, как Украине противостоять Путину.