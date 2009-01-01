Экс-советник Путина рассказал, когда в Кремле могут пойти на аннексию оккупированного Донбасса

У Путина есть надежда на размен оккупированного Донбасса на признание Западом аннексии Крыма.
Об этом заявил экс-советник президента РФ Андрей Илларионов в интервью "Сегодня".
"До тех пор, пока у Путина будет сохраняться надежда на размен оккупированного Донбасса на признание Западом аннексии Крыма, ситуация в целом будет сохраняться без изменений. Если же он убедится, что неприятие Западом аннексии Крымом носит не ситуативный, а принципиальный характер, то в какой-то момент он может аннексировать и оккупированный сейчас Россией Донбасс", — говорит Илларионов.
Напомним, ранее экс-глава Госдепа США объяснил, как Украине противостоять Путину.