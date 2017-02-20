Экс-советник рассказал, почему Путин не решился на открытую войну с Украиной

Если Путин сейчас демонстрирует войска, то скорее для шантажа, а не для проведения реальной операции, отметил Илларионов.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин после аннексии Крыма не решился на прямую интервенцию в Украину, поскольку фейковая "русская весна" не нашла поддержки у жителей Донбасса и южных регионов.

Об этом рассказал бывший советник российского президента Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

По его словам, после оккупации "в прямом эфире" Крыма стало ясно, что использовать войска Путин может там и тогда, где и когда он посчитает возможным и нужным.

"Поскольку так называемое "восстание" на Юге и Востоке Украины не оказалось столь успешным, как он надеялся, то для создания так называемой "Новороссии" — остался единственный возможный инструмент — прямая интервенция. Тогда казалось, что он готов применить открытую вооруженную силу так, как это он сделал в Крыму и на Донбассе. Однако этого не произошло", — отмечает Илларионов.

Он также подчеркнул, что при анализе информации о численности российских войск на украинском ТВД стало ясно, что открытая интервенция не планировалась, потому что на российско-украинской границе были сосредоточены регулярные вооруженные части численностью не более 50 000 человек.

"Этих войск было абсолютно недостаточно. Для того, чтобы вести сколько-нибудь заметную операцию по захвату Южной или Восточной Украины, даже в том случае, если такого рода военные действия будут носить не слишком жесткий характер, необходима группировка численностью около 1 миллиона человек", — говорит он.

Поэтому, продолжил Илларионов, когда Путин размещал на границе 50 тысяч человек, изображавших активную деятельность, это был чистый шантаж.

"К большому сожалению, ряд наблюдателей, не являющихся профессиональными военными специалистами, как в Украине, так и за ее пределами, восприняли эти действия как подготовку к открытой интервенции. Обратим внимание и на то, что, когда Путин готовит военную операцию конвенциональными средствами, то он не только не демонстрирует свои силы, наоборот, он обеспечивает их максимальную маскировку. Вторжение в Грузию в августе 2008 года происходило под покровом секретности. Когда Путин планировал крымскую операцию, никто, включая американскую разведку, не обнаружил сосредоточения вооруженных сил, которые затем вторглись в Крым и оккупировали его. Если Путин демонстрирует войска, то скорее всего для шантажа, а не для проведения реальной операции", — отметил Илларионов.

Экс-советник также отметил, что сейчас у Путина нет большого смысла для проведения операций в Одесской, Харьковской области, но всякое возможно.

"Можно время от времени делать какие-то гадости, организовать террористические акты, проводить акции против украинских символов, людей, организаций, зданий, институтов. Но время для крупномасштабной операции с целью захвата территории, установления военного контроля ушло безвозвратно. Такого рода операции Путин мог проводить в марте, апреле, мае 2014 года. Сейчас уже поздно", — подчеркнул Илларионов.

Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Путин не имеет плана дельнейшего силового захвата территории Украины.