Экс-спикер Конгресса США объяснил, почему Трамп разочаровался в Путине

Путин встал на путь, несовместимый с политикой США, заявил Гингрич.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Об этом заявил бывший спикер Конгресса США и внештатный советник Трампа, республиканец и кандидат в президенты на выборах в 2012 году Ньют Гингрич в интервью "Апострофу".

"Думаю, он (Трамп, — ред.) считал, что есть шанс на то, что Путин изменит свое поведение. Мне кажется, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют, что Путин встал на путь, несовместимый с политикой США. И именно поэтому, думаю, мы видим, что Конгресс принял гораздо более мощные санкции, и слышим о планах помочь Украине, почему и укрепляются позиции в странах Балтии и мы смелее вмешиваемся по всем направлениям", — отметил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Трамп вряд ли допускает возможность большой "американско-российской сделки", поскольку она требует существенных изменений.

Напомним, ранее экс-спикер Конгресса США предрек поражение Путина в войне с Украиной.