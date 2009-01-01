Экс-"важняк" из Генпрокуратуры избран директором Госбюро расследований

Роман Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

Роман Труба возглавлял управление в ГПУ Скриншот

В четверг, 16 ноября, директором Государственного бюро расследований был избран Роман Труба.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР, сообщает УНИАН.

Отмечается, что Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры, когда ГПУ возглавлял Виталий Ярема. После отставки Яремы Труба был понижен в должности, и он вскоре ушел из Генпрокуратуры. В начале 2017 он возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".

Кроме того, первым заместителем директора Государственного бюро расследований избрана начальник управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.

Напомним, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.

На Госбюро расследований возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

Директора Госбюро расследований назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.