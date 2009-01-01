Экс-"важняк" из Генпрокуратуры избран директором Госбюро расследований

Роман Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР, сообщает УНИАН.
Отмечается, что Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры, когда ГПУ возглавлял Виталий Ярема. После отставки Яремы Труба был понижен в должности, и он вскоре ушел из Генпрокуратуры. В начале 2017 он возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".
Кроме того, первым заместителем директора Государственного бюро расследований избрана начальник управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.
Напомним, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.
На Госбюро расследований возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.
Директора Госбюро расследований назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.
В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.
7 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.