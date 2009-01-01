Экс-вице-премьер России Кох посетил Одессу, опубликованы фото

Бывший чиновник планирует покинуть город в начале следующей недели.

Альфред Кох в Одессе

Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации —— посетил Одессу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время экс-чиновник уточнил, что планирует улететь из города в понедельник утром (16 октября — Ред.).

"Привет из Одессы!", — говорится в сообщении.

Напомним, Альфред Кох критикует политику властей РФ, в частности, ранее он выразил мнение, что люди, которые любят страну, или которым ее хотя бы жалко, не могут работать на президента Владимира Путина.

Фото: facebook.com/Alik Kokh