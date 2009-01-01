Экс-заместителя главы администрации Януковича подозревают в организации разгона Майдана

В ГПУ подтвердили, что речь в постановлении идет о Юрии Чмыре.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 31 января 2017 года, сообщает УНИАН.
"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам, который имел в своем распоряжении мобильный телефон с номером оператора сотовой связи ЧАО "МТС Украина", — говорится в постановлении.
Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении "МТС Украина", а именно информации о разговорах бывшего чиновника по телефону в период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.
В ГПУ подтвердили, что речь в постановлении идет именно о Юрии Чмыре, который занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины в то время.
Напомним, ранее сообщалось, что гражданство РФ получили 10 экс-"беркутовцев", разыскиваемых по делу о расстрелах на Майдане.