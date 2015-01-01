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Экс-замначальника Генштаба ВСУ считает, что Россия может "сдать" Донбасс

Сегодня, 15:42

Романенко не считает, что в 2017 году захваченные территории востока нашей страны будут освобождены.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко заявил, что потенциально возможности для того, чтобы Россия "сдала" Донбасс действительно сформировались.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

В то же время аналитик не разделяет мнение, что захваченные территории востока нашей страны могут быть освобождены уже в 2017 году.

"Мы помним высказывания Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) в конце прошлого года на пресс-конференции. То, что он говорил и то, как он говорил, так или иначе было сказано, что будут позитивные изменения", — считает собеседник.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо подключить влиятельные западные страны и разработать "дорожную карту" с их участием.

Видео: 5 канал

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Донбасс, Россия, Романенко, ВСУ, Путин, освобождение
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