Экс-замначальника Генштаба ВСУ считает, что Россия может "сдать" Донбасс

Романенко не считает, что в 2017 году захваченные территории востока нашей страны будут освобождены.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украинызаявил, что потенциально возможности для того, чтобы Россия "сдала" Донбасс действительно сформировались.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

В то же время аналитик не разделяет мнение, что захваченные территории востока нашей страны могут быть освобождены уже в 2017 году.

"Мы помним высказывания Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) в конце прошлого года на пресс-конференции. То, что он говорил и то, как он говорил, так или иначе было сказано, что будут позитивные изменения", — считает собеседник.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо подключить влиятельные западные страны и разработать "дорожную карту" с их участием.

Видео: 5 канал