Эксперт-международник назвал единственную угрозу, которая может сорвать безвиз для Украины

Риск для Украины есть только в случае победы на выборах во Франции Ле Пен.
Об этом сказал эксперт-международник, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц в комментарии "Обозревателю".
"Риск есть только в случае победы Ле Пен, которая заявляет о том, что хочет организовать Frexit и вообще пересмотреть отношения с европейскими странами. Безусловно, говорить о том, что в случае ее победы наш "безвиз" все еще будет для Европы приоритетом — нельзя. В таком случае они могут эту процедуру остановить. Поэтому, собственно, самое предоставление перенесли на июнь, когда уже состоится второй тур во Франции", — сказал Каракуц.
Напомним, Европейский парламент будет голосовать за безвизовый режим для Украины 6 апреля.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.