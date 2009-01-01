Эксперт-международник назвал единственную угрозу, которая может сорвать безвиз для Украины

Риск для Украины есть только в случае победы на выборах во Франции Ле Пен.

Предоставление Евросоюзом безвизового режима для Украины может сорвать победа на президентских выборах ультраправого французского политика Мари Ле Пен.

Об этом сказал эксперт-международник, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц в комментарии "Обозревателю".

"Риск есть только в случае победы Ле Пен, которая заявляет о том, что хочет организовать Frexit и вообще пересмотреть отношения с европейскими странами. Безусловно, говорить о том, что в случае ее победы наш "безвиз" все еще будет для Европы приоритетом — нельзя. В таком случае они могут эту процедуру остановить. Поэтому, собственно, самое предоставление перенесли на июнь, когда уже состоится второй тур во Франции", — сказал Каракуц.

Напомним, Европейский парламент будет голосовать за безвизовый режим для Украины 6 апреля.

Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.