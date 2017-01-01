Эксперт назвал два условия прекращения войны на Донбассе

Украинский народ не собирается прекращать сопротивление, подчеркнул Александр Хара.

Названы условия прекращения войны на Донбассе Facebook.com

Уходящий год, возможно, и не приблизил возвращение Донбасса и Крыма Украине, но и не сделал это неосуществимым.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

При этом он назвал два условия прекращения войны на Донбассе.

"Это возможно, когда Украина капитулирует, или Россия будет неспособна продолжать агрессию", — указал Хара.

Он отметил, что украинский народ не собирается прекращать сопротивление, но, к сожалению, и у Российской Федерации не исчезло желание и ресурсы продолжать свою агрессивную внешнюю политику.

"Вместе с тем, даже несмотря на слабые действия нашей власти уже созданы институциональные возможности отражения агрессии, и в случае полномасштабной войны с РФ цена такой агрессии будет слишком высокой для Москвы", — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что самое главное сражение происходит в Киеве — это и борьба с коррупцией, и экономические преобразования, и политическая трансформация.

"Москва использует слабые места, следовательно, если мы будем решать проблемы, у нее будет меньше целей для агрессии", — добавил Хара.

Напомним, ранее политолог сказал, когда может поменяться тактика России по Донбассу.