Эксперт назвал главные ошибки украинской дипломатии

В Украине существуют внутриполитические и экономические проблемы, подчеркнул Александр Хара.

Хара назвал ошибки украинской дипломатии Reuters

Президент Петр Порошенко , возглавляющий украинскую дипломатию, не принял ряд мер по отражению российской вооруженной агрессии.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

Среди основных ошибок и просчетов украинской дипломатии он назвал: отсутствие стратегии на российском направлении, непринятие решений о разрыве дипломатических отношений с Россией и о введении военного положения, а также настаивание на безальтернативности "Минска" и неспособность установления союзнических отношений с США и другими странами.

"В дополнение к этому существуют внутриполитические и экономические проблемы, а также ненадлежащая борьба с коррупцией, которые играют негативную роль в способности отстаивать национальные интересы на международной арене", — подчеркнул Хара.

Напомним, ранее Хара назвал два условия прекращения войны на Донбассе.