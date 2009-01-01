Эксперт назвал "худший и лучший" сценарии прекращения войны на Донбассе

Оба сценария очерчивают коридор возможностей при сложившемся раскладе сил между Украиной и РФ.

Война на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

Перспектива прекращения войны на Донбассе в обозримом будущем вполне реальна. При надлежащих усилиях Киев может в краткосрочной перспективе добиться приостановки боевых действий по карабахскому или приднестровскому сценарию.

Такое мнение высказал научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко в своей статье для ZN.UA.

По его словам, худший вариант будет предусматривать изоляцию ОРДЛО и ограниченное разведение вооруженных сил.

"Худший вариант: относительно устойчивое прекращение огня, ограниченное разведение вооруженных сил без восстановления полноценных социально-экономических коммуникаций через линию размежевания, фактическая изоляция оккупированной зоны (смягченная версия карабахского сценария)", — пишет автор.

Более желательный сценарий, по мнению Сушко, должен предусматривать решение гуманитарных проблем, а также легализацию экономических и социальных связей.

"Лучший вариант: устойчивое прекращение огня, решение гуманитарных проблем (полный обмен пленными и заложниками), разведение вооружений и частичная демилитаризация, восстановление свободного, но контролируемого движения людей, транспорта и товаров через линию размежевания, определенные шаги по восстановлению доверия, легализация экономических и социальных связей без полномасштабного политического урегулирования (приднестровский сценарий)", — отмечает он.

Автор подчеркивает, что оба условных сценария очерчивают коридор возможностей при сложившемся раскладе сил: как между Украиной и РФ, так и на глобальном уровне.

"Любой выход за границы этого коридора возможен только при изменении нынешнего силового/политического баланса. Поддержание баланса требует соответствующих ресурсов и усилий — хотя бы симметричных усилиям противоположной стороны", — заключает он.

НРапомним, ранее в ОБСЕ заявили, что главным условием, которое необходимо выполнять для прекращения военного конфликта на Донбассе, является установление долгосрочного режима прекращения огня.

фото: Dialog.ua