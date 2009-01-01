Эксперт о разговоре Порошенко и Трампа: первый блин не стал комом

Это был "звонок вежливости", считает Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Телефонныйбыл вежливым.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

По его словам, "первый блин" не стал комом (до этого политики общались, когда нынешний президент Штатов еще официально не вступил в должность — ред.).

"Это был "звонок вежливости", который был необходим и Трампу, и — еще больше — Порошенко", — отметил собеседник издания.

Между тем, "особенно на фоне встречи Трампа с представителем украинской оппозиции Юлией Тимошенко, одного телефонного разговора с новоизбранным американским президентом для Порошенко недостаточно".

"Думаю, что будет продолжение. Но во многом это будет зависеть не от Трампа, а от того, насколько Порошенко может быть интересен Америке. С этим, к сожалению, большие проблемы", — добавил Небоженко.

"Единственное, что можно сказать, что "первый блин" не стал комом — это был нормальный вежливый первый разговор. Но говорить, что этого разговора достаточно для разрешения острейших накопившихся проблем между Украиной и США, нельзя — этого слишком мало", — подчеркнул эксперт.

Также аналитик сказал, что "заявления, которые прозвучали с обеих сторон по итогам разговора, — слишком декларативные, они больше рассчитаны на официальную пропагандистскую войну".

"Трампу не надо доказывать, что у него день прошел не зря, потому что он разговаривал с Порошенко. А для Порошенко все-таки очень важно подчеркнуть, что, хотя бы в телефонном режиме, но он познакомился и пообщался с президентом Соединенных Штатов", — считает политолог.

"Такой телефонный разговор Порошенко и Трампа — это очень даже неплохо, учитывая тот факт, что украинская власть поддерживала во время избирательной кампании в США не Трампа, а его конкурента", — утверждает он.

"От этого разговора нельзя было изначально ожидать каких-то серьезных договоренностей и заявлений. Это не тот формат: от такого формата нельзя ожидать ничего, кроме самого факта переговоров двух политических деятелей", — заявил социолог.

Ранее директор Информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков говорил, что телефонный разговор Петра Порошенко с Дональдом Трампом был очень важен для налаживания контактов.