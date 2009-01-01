Эксперт объяснил, когда Путин может очутиться на скамье подсудимых в Гааге

Дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности рассматривает Международный уголовный суд, уточнил Фесенко.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин может стать ответчиком в Международном уголовном суде за военные преступления только после того, как перестанет быть главой государства.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Фесенко, пишет УНН.

На вопрос журналиста, есть ли перспективы увидеть Владимира Путина ответчиком в международном суде, Фесенко уточнил, что теоретически это возможно, но не в Международном суде ООН, а в Международном уголовном суде.

"Теоретически это возможно. Если что-то случится с Россией, или если Путин не будет руководителем России и если будут (его судить — ред.) не Международным судом ООН, а Международным уголовным судом — это другой суд ", — отметил Фесенко.

Эксперт также пояснил, что дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности рассматривает Международный уголовный суд, а Международный суд ООН рассматривает споры по поводу международных конвенций между государствами.

"Но я не знаю сейчас ни одного расследования, которое бы велось по Путину. Здесь надо понимать одну простую вещь ... может быть сначала расследования и осуждения за военные преступления конкретных лиц, за преступления, например, на территории Донбасса ... только после этого может дойти дело до государственных руководителей, которых можно обвинять в военных преступлениях. Но для этого должно быть проведено расследование. Пока ничего подобного нет", — добавил Фесенко.

Подробнее о судебном процессе в Нидерландах читайте в материале "Главреда" "Украина против России в Гааге. Что суд идущий нам готовит?".