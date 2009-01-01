Эксперт объяснил, когда Путин может очутиться на скамье подсудимых в Гааге

Дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности рассматривает Международный уголовный суд, уточнил Фесенко.
Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Фесенко, пишет УНН.
На вопрос журналиста, есть ли перспективы увидеть Владимира Путина ответчиком в международном суде, Фесенко уточнил, что теоретически это возможно, но не в Международном суде ООН, а в Международном уголовном суде.
"Теоретически это возможно. Если что-то случится с Россией, или если Путин не будет руководителем России и если будут (его судить — ред.) не Международным судом ООН, а Международным уголовным судом — это другой суд ", — отметил Фесенко.
Эксперт также пояснил, что дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности рассматривает Международный уголовный суд, а Международный суд ООН рассматривает споры по поводу международных конвенций между государствами.
"Но я не знаю сейчас ни одного расследования, которое бы велось по Путину. Здесь надо понимать одну простую вещь ... может быть сначала расследования и осуждения за военные преступления конкретных лиц, за преступления, например, на территории Донбасса ... только после этого может дойти дело до государственных руководителей, которых можно обвинять в военных преступлениях. Но для этого должно быть проведено расследование. Пока ничего подобного нет", — добавил Фесенко.
Подробнее о судебном процессе в Нидерландах читайте в материале "Главреда" "Украина против России в Гааге. Что суд идущий нам готовит?".