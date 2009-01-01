Эксперт объяснил, почему "Бес" и атаман Козицын — новые кандидаты на уничтожение после "Гиви"

Ликвидацию Козицына могут представить ​​как смерть от заболевания или самоубийство вследствие тяжелого протекания болезни, говорит Дмитрий Снегирев.

Игорь Безлер ("Бес") lenta.ru

Внезапная смерть бывшего "главы" террористической ЛНР Виталия Болотова, взрыв автомобиля с начальником управления "народной милиции" ЛНРсвязаны с зачисткой "республики" после неудавшегося переворота.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"В сентябре 2016-го во время допросов "заместителя командующего народной милиции" ЛНР Виталия Киселева (позывной "Коммунист"), задержанного по обвинению в организации покушения на главаря ЛНР Игоря Плотницкого, он дал показания о причастности к мятежу ряда лиц, среди которых были Анащенко, Болотов, "министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР" Сергей Литвин и экс-спикер "народного совета" ЛНР Алексей Карякин. Ликвидация Анащенко, Болотова и Литвина связана именно с этим", — рассказал эксперт.

Комментируя вопрос, для кого еще из известных главарей террористов существует угроза ликвидации, Дмитрий Снегирев предположил, что следующими могут стать лидер "донских казаков" Николай Козицын и российский террорист Игорь Безлер по прозвищу "Бес".

"Безлеру предъявлено обвинение в краже 196 млн гривен. А Козицына обвиняют в предательстве интересов "донского казачества". Примечательно, что перед ликвидацией "Гиви" ему также было предъявлено обвинение в финансовых махинациях, предательстве интересов его подразделения "Сомали" и массовой гибели бойцов этого подразделения во время боев под Авдеевкой", — говорит общественный деятель.

"В свое время "Права справа" сообщала о тяжелом онкологическом заболевании Козицына, поэтому, скорее всего, его ликвидация будет представлена ​​как смерть от заболевания или самоубийство вследствие тяжелого протекания болезни. Не исключена ликвидация Сергея Козлова — главы правительства самопровозглашенной ЛНР, которого Плотницкий считает одним из своих основных конкурентов", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

По его словам, в ЛНР также будет продолжаться противостояние по линии Плотницкий—Пасечник (Леонид Пасечник, министр госбезопасности ЛНР), а в ДНР между главарем "республики" Александром Захарченко и бывшим "секретарем" фейкового "совета нацбезопасности" Александром Ходаковским.

Напомним, ранее Дмитрий Снегирев рассказал о хорватском сценарии и объяснил, почему Украина должна отгородиться от Донбасса "стеной".