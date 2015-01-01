Эксперт объяснил, почему для Украины нет разницы между фаворитами президентской гонки во Франции

Еще вопрос — как новый французский лидер покажет себя в переговорах в "нормандском формате", говорит Толстов.

Франсуа Фийон Reuters

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон — это люди из разных лагерей, но они являются друзьями президента РФ Владимира Путина.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"В случае победы на выборах и Ле Пен, и Фийон скажут, что если Украину так беспокоит Крым, то нужно прямо сейчас провести там референдум. Но результат предсказуем: думаю, 85% крымчан захочет, чтобы все осталось так, как есть сейчас. На лучший результат в Крыму Украина не может надеяться", — говорит он.

"Еще вопрос — как новый французский лидер покажет себя в переговорах в "нормандском формате", где тоже может начаться много интересного. Если республиканцы не "додавят" Трампа, то, в итоге, мы вполне можем получить российский миротворческий контингент на Донбассе. И тогда ситуация будет развиваться, как в Приднестровье", — считает эксперт.

По его мнению, для французов избрание Фийона является лучшим вариантом, потому что он умеренный, и он человек системы.

"Для французов он будет лучше, поскольку Ле Пен многие не любят за ее радикальность. Также многие боятся, что она займется наведением порядка в исламских гетто", — объяснил аналитик.

В то же время, по его словам, для Украины особой разницы между Фийоном и Ле Пен нет.

"Тем более, французская политика сейчас, как политика большинства стран Запада, сложно прогнозируема", — добавил Толстов.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма "не является незаконной", а также заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".