Эксперт объяснил, почему Донбасс может остаться "выжженной землей"

На востоке происходит этноцид украинского населения, его физическое, нравственное и духовное уничтожение, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

может так и остаться "выжженной землей", куда уже больше не вернется прежняя довоенная жизнь.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из 1,7 миллиона вынужденных переселенцев, официально зарегистрированы в соответствующих органах, намерены вернуться только лишь 25%. Остальная часть — а это примерно 1,3 млн человек — не намерены возвращаться на места постоянного проживания, даже при условии прекращения военного противостояния", — говорит политический эксперт.

"Это свидетельствует о том, что эти люди считают свое пребывание на тех территориях нежелательным из-за угрозы физического уничтожения как представителей и носителей украинского этноса. Речь идет о том, что на тех территориях происходит этноцид украинского населения, его физическое, нравственное и духовное уничтожение. Поэтому говорить о реинтеграции тех территорий, население которых на сегодняшний момент представляет собой русскоязычный монолит, исключительно мирным путем, как минимум, неправильно", — считает сопредседатель "Правої справи".

"Я рассчитываю вернуться в Луганск, но при условии его освобождения военным путем. Как показала практика, во время наступления украинских войск апологеты "русского мира" вынуждены массово выезжать из тех территории в Российскую Федерацию. Именно военный путь создаст условия для возвращения на те территории украинского населения по духу и крови, и наоборот — для выезда из нашей территории враждебного элемента", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как признанием "паспортов" ЛДНР. Путин давит на Украину.

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