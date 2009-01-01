Эксперт объяснил, почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов

Боевики очень боятся, что за блокадой транспортных путей наступит блокада энергетическая, произойдет отключение связи и воды, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Официальное объявление украинскими властямине будет иметь особых международных последствий для Киева.

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Да, этот шаг противоречит Минским соглашениям, но и сам минский переговорный процесс уже тихонько умер. Переживания Москвы во многом совпадают с опасениями западных дипломатов, но это не связано с рычагами давления на Киев. Это — дипломатическая риторика, необходимая любой стране, которая рискует в войне с сепаратизмом. В целом же, Запад сейчас переживает, что объявление блокады станет началом отхода Донбасса от Украины и возникновения новой пророссийской территории", — рассказал политический эксперт.

"Я не думаю, что блокада действительно будет продолжаться — не стоит преувеличивать значение решения СНБО. Уже сегодня Гройсман сказал, что жизнь продолжается, и какое-то экономическое взаимодействие с оккупированными территориями все равно будет. Поэтому я не вижу пока больших последствий официального объявления блокады. Не потому что я слишком толерантен. Но, повторюсь, и высказывания Запада носят слишком дипломатичный характер, и гнев России носит слишком дипломатичный характер. А вот тревога сепаратистов носит реальный серьезный характер — они очень боятся, что вслед за блокадой транспортных путей может наступить блокада энергетическая, произойти отключение связи, воды и т.д.", — говорит политолог.

"Не думаю, что блокада станет началом отхода оккупированных территорий к России. Украина будет их добиваться ровно столько, сколько нужно для их возвращения. Например, ФРГ ждала 45 лет и добилась своего, Япония тоже ждет немало лет возвращения [Курильских] островов и ни в коей мере от них не отказывается", —напомнил Виктор Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, что премьер Владимир Гройсман заявил, что блокада перемещения грузов через линию разграничения в зоне проведения АТО угрожает экономического росту Украины, поэтому правительство ищет пути стабилизации ситуации.