Эксперт объяснил, почему отказ от расширения НАТО не уберег бы Украину от агрессии РФ

Невозможно говорить про расширение НАТО на восток, так как реально происходило бегство центральноевропейских государств на Запад.

Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе актуализировал идею умиротворения России за счет избегания ее сферы влияния.

Об этом пишет эксперт объединения "Майдан иностранных дел" Александр Хара в своей статье для ZN.UA.

Он отметил, что Генри Киссинджер озвучил идею о неправильности решения расширить НАТО на восток, которое подтолкнуло Россию к агрессии. Однако такой подход ретранслирует позицию России и является ложным для НАТО.

По мнению эксперта, невозможно говорить про расширение НАТО на восток, так как реально происходило бегство центральноевропейских государств на Запад. При этом это расширение НАТО не сопровождалось "зелеными человечками" или отпускниками из стран блока. Кроме того, якобы существующие заверения Запада по нерасширению альянса в сторону границ России не только не имеют бумажного следа, но и отрицаются Михаилом Горбачевым, который был творцом той истории.

Хара также отмечает, что Россия осуществляла "гибридную агрессию" против Молдовы и Грузии в начале 1990-х, задолго до того, как правительства этих государств начали реализацию политики европейской и евроатлантической интеграции. Более того, сами западные страны не сильно противостояли усилиям Кремля.

"С завершением холодной войны ни Соединенные Штаты, ни европейцы не рассматривали Россию как противника, поэтому Вашингтон кардинально сократил военное присутствие на континенте, а беззаботные европейцы осознали опасность только после оккупации Крыма. Парадоксально, что российская агрессия против Грузии привела не к усилению военного компонента в Европе, ухудшению отношений или санкций против России, а, наоборот, обусловила "перезагрузку" с США и запуск "Партнерства для модернизации" с ЕС", — пишет Хара.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, как Украине закончить войну на Донбассе.