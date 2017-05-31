Эксперт объяснил, почему Путин держит градус напряжения в зоне АТО

Минские соглашения находятся в тупике, считает Тымчук.

Владимир Путин Reuters

Президент Россиидержит градус напряжения в, в частности, для выкачивания из Украины экономических ресурсов и дестабилизации ситуации стране.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время он считает, что Минские соглашения находятся в тупике.

"Если бы Путин просто хотел взять территорию под контроль, как он контролирует Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, ему, соответственно, нужно было бы замораживать конфликт, переходить в стадию Нагорного Карабаха", — отметил эксперт.

По его словам, "это бы означало, что на Донбассе началась бы очень серьезная деэскалация, с возможными перестрелками раз в пятилетку". "Но мы видим, что этого не происходит. Значит, Путин перед собой ставит другие цели. Какие цели? Мы пока не понимаем", — добавил собеседник.

"Единственная цель, более-менее логичная — это выкачивать из Украины, во-первых, экономические ресурсы, которых требует война, во-вторых, использовать противостояние на Донбассе как один из многих, но далеко не последний рычаг по дестабилизации ситуации в Украине", — сказал народный избранник.

"Наше общество устало от войны. И наряду с крайне негативной социально-экономической ситуацией, этот фактор позволяет, к примеру, раскручивать пророссийские силы: мы же видим, что тот же "Оппозиционный блок" за три года с начала войны набрал вес и голоса", — заявил нардеп.

"И, конечно же, эта ситуация работает против нынешней украинской власти. Это, по-моему, единственное объяснение, почему Путин держит градус напряжения на фронте", — подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Тымчук говорил, что с самого начала агрессии на востоке Украины Российская Федерация имела проблемы с подготовкой боевиков, которые бы орудовали на нашей территории.

Видео: Апостроф