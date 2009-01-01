Эксперт объяснил, почему Россия хочет оставить оккупированный Донбасс в своем подчинении

На нас же хотят возложить обязательства по социально-экономическому и материально-техническому обеспечению этих территорий, говорит Лановой.

Владимир Лановой Главред

Признание Россией "паспортов" жителей псевдореспублик на Донбассе говорит о намерениях России оставить оккупированные территории под собственным контролем как доминион.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

Он подчеркнул, что Россия может оставить ДНР и ЛНР под своей военной защитой, политической поддержкой, а, возможно, и станет представителем этих "республик" на международной арене.

"На нас же хотят возложить обязательства по социально-экономическому и материально-техническому обеспечению этих территорий. Россия хочет навсегда оставить доминион в своем подчинении. Так или иначе, Украина будет обязана финансировать местные нужды, скажем, социального и энергетического плана, и это будет кровоточащей раной, которая ведет к ухудшению нашего экономического состояния. Мы не можем надеяться на дипломатические методы решения проблемы. Мы должны остановить экономические акции в поддержку бандформирований", — добавил Лановой.

Напомним, ранее эксперт назвал риски свободной продажи земли в Украине.

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