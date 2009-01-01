Эксперт объяснил, почему Украине не надо оправдываться за "передачу ракетных технологий" Северной Корее

Наш враг может начать регулярно запускать "утки" и провоцировать Украину, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Быстраясообщений американских СМИ о том, что Украина могла передать ракетные технологии КНДР, была ошибкой.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"На самом деле, никаких обвинений в адрес Украины нет. Нам всем следует сделать вдох, сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию спокойно. Тогда мы увидим, что это сказал всего один эксперт, на него сослалась влиятельная газета New York Times, написав, что этот эксперт подозревает, что, возможно, на "черном рынке" Северная Корея приобрела эти технологии или у Украины, или у России. Прямо и исключительно об Украине никто не говорит", — напомнил политический эксперт.

"Поэтому я считаю ошибкой быструю реакцию-опровержение со стороны наших официальных лиц, в том числе руководства "Южмаша", которое сказало, что тот эксперт был не совсем компетентен делать подобные заявления. Я считаю, что чем больше мы будем реагировать на такого рода заявления, тем больше будет возникать подозрений у тех, кто стремится раскручивать эту тему", — поделился мнением директор Агентства моделирования ситуаций.

"Нынешнее состояние коммуникации между КНДР и США уже движется в направлении применения силы. То есть ситуация настолько обострилась, что достаточно одной искры, чтобы разгорелся конфликт. Вопрос Северной Кореи для США является крайне важным и чувствительным. Почему бы заинтересованным не "подлить масла в огонь" в контексте того, что Украина, которую поддерживают США в ее противостоянии российской агрессии, якобы помогает КНДР, с которой сейчас у американцев, мягко говоря, очень непростые взаимоотношения?" — задал резонный вопрос политолог.

По его мнению, все это очень напоминает спланированную технологическую информационную операцию: "Активная и бурная реакция со стороны Украины, на мой взгляд, была одним из пунктов этой информационной спецоперации, чтобы история приобрела большу́ю огласку. Чем больше эту тему будут обсуждать в информационном пространстве, тем меньше будет тех, кто услышит, что Украина не имеет к этому никакого отношения. А это в той или иной степени влияет на репутацию Украины".

"Поэтому, думаю, не следовало сразу оправдываться и говорить, что это неправда. Наш враг, видя такую реакцию, в итоге может начать регулярно запускать такие "утки", провоцируя Украину, чтобы та как можно больше открещивалась от этого, создавая тем самым вокруг себя негативный информационный фон", — резюмировал Виталий Бала.

Напомним, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду", как ракетный скандал может ударить по Киеву.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Обвинение Украины в сотрудничестве с КНДР: какими будут последствия".