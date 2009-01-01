Эксперт объяснил, почему украинское телевещание не поможет бороться за умы крымчан

Россия наверняка будет пытаться "глушить" украинские каналы, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Украинское вещание на Крым не поможет бороться за умы крымчан, потому что на полуострове свой социокультурный ландшафт, в котором господствует российская культура, российские средства массовой информации и российская пропаганда. А для тех крымчан, кому это могло бы помочь или быть полезным (например, крымским татарам), нужно специализированное вещание", — говорит политический эксперт.

По его мнению, этот шаг важен в другом смысле: "Он поможет оценить, насколько мы не подготовлены к восприятию Крыма и крымских проблем. Что бы ни говорили, но во многом успех России объясняется не действиями ГРУ, не слабостью и страхом украинских политиков, которые отдали Крым, а, прежде всего, отсутствием на протяжении всей истории независимой Украины "крымской" политики. Украина не знает, что делать с Крымом: так было в 1991 году, так было и в 2000-м, мы не знаем и сейчас, что делать с Крымом, и не знаем, что с ним делать после возвращения в Украину", — посетовал социолог.

"Начало этого вещания должно показать слабость наших интеллектуальных позиций и заставить разрабатывать специальную крымскую программу вещания", — подчеркнул директор "Украинского барометра".

"К тому же, Россия наверняка будет пытаться "глушить" украинские каналы. Идет война, поэтому все, что идет от имени или из источников врага, будет подавляться (как со стороны Украины, так и со стороны России). И делаться это будет не потому, что это вещание будет раздражать россиян или как-то на кого-то влиять. А потому что все, что делает, враг должно уничтожаться. Точно так же и Украине необходимо бороться с "пятой колонной" в отечественных СМИ", — резюмировал Виктор Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, что украинское радио начало вещание на оккупированном Донбассе.

фото: qha.com.ua