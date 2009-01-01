Эксперт объяснил, почему закон о реинтеграции Донбасса — это шаг в правильном направлении

Законопроект содержит определенные "предохранители", говорит Алексей Гарань.

Алексей Гарань Главред

Принятие Верховной Радой предложенного президентом закона №7163 "по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" позволит усилить взаимодействие Украины с партнерами.

Об этом научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Перспектива возвращения оккупированных территорий Донбасса зависит не столько от принятия законов, сколько от реального соотношения сил и от того, насколько эффективным будет давление на Россию, и уйдет ли Россия на каких-то условиях с оккупированного Донбасса. А Украине необходимо создавать такие условия", — подчеркнул политический эксперт.

"Поэтому, мне кажется, закон о реинтеграции Донбасса — это шаг в правильном направлении. Ведь мы давно требовали, чтобы был изменен правовой режим АТО, давно было требование признать территорию временно оккупированной и т.д. Все это сейчас и предлагается закрепить законодательно. Закон прописывает все эти моменты довольно подробно. Так, в законе четко говорится об агрессии РФ, об оккупированных территориях и о действиях, которые может предпринять власть в случае необходимости, в том числе создании правовых условий для действий наших военных, чтобы они не были скованны правовым режимом АТО", — говорит политолог.

По его словам, самая ожесточенная дискуссия вокруг ряда положений этого законопроекта ведется на уровне риторики и символики. "Основная критика сыплется из-за упоминания Минских соглашений и продления еще на один год закона о временном порядке местного самоуправления. Но в том, что это будет записано в законе, я не вижу реальных рисков, поскольку это не меняет ситуацию, сложившуюся сейчас. У нас три года был закон о временном порядке местного самоуправления на Донбассе, но он был прописан таким образом, что так и не вступил в силу. Речь шла о том, что он вступит в силу только тогда, когда будут проведены настоящие выборы на оккупированном Донбассе, а они будут проведены только после того, как Россия уйдет с Донбасса и т.д.", — напомнил научный директор "Деминициатив".

"Так что этим законопроектом действительно предусмотрены предохранители, которые выдвигают именно украинские условия и требования. И принятие этих положений не принесет какие-то новые угрозы, а лишь позволит с дипломатической точки зрения усилить взаимодействие с нашими партнерами", — считает эксперт.

"Но, к сожалению, именно эти положения вызывают главное неприятие со стороны сил, называющих себя патриотическими. Гораздо легче, не вчитываясь в закон, говорить "ура! ура! мы идем вперед и ничего не признаем, мы правы". Но чтобы все это претворить в жизнь, сохранить санкции против России, необходимо дипломатическое маневрирование", — резюмировал Алексей Гарань.

Напомним, сегодня, 6 октября, в Раде намерены рассмотреть четыре закона по Донбассу — президентский 7163, которым предлагается признать Россию государством-агрессором, и два альтернативных ему депутатских законопроекта 7163-1, 7163-2. Кроме того, будет рассмотрен законопроект 7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.