Эксперт объяснил, в каком случае возможно прекращение войны на Донбассе

Запад поверил в мантру Порошенко о Минских соглашениях, говорит Александр Хара.

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Прекращениевозможно лишь в случае капитуляции Украины или прекращения агрессии Россией.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"К сожалению, в мантру президента Порошенко о безальтернативности Минских соглашений поверили и западные политики. Минские договоренности написаны таким образом, что складывается ошибочное впечатление будто в Украине происходит гражданская война с определенным привлечением России", — говорит политический эксперт.

"Учитывая, что в действительности, начиная с 20 февраля 2014 года, когда первые "зеленые человечки" начали блокировать украинские воинские части в Крыму, происходит вооруженная агрессия России против Украины, то методами прекращения гражданской войны остановить внешнюю агрессию невозможно", — считает политолог.

"Война прекратится только в двух случаях: либо Украина капитулирует, и для этого нет оснований, или продолжение агрессии Россией будет невозможным, учитывая внутренние проблемы или внешнее давление", — подчеркнул директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Комментируя вопрос, все ли возможности применяет Украина на международной арене для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе и возврата Крыма, Александр Хара заметил: "Как представитель гражданского общества считаю, что у действующей власти, к сожалению, нет стратегии прекращения военной агрессии России и возвращения оккупированных территорий".

"Так называемые Минские соглашения не могут принести мир в краткосрочной перспективе, безопасность и благополучение в долгосрочной перспективе. Не имея стратегии, сложно сконцентрировать имеющиеся ресурсы и усилия для достижения мира и возвращения территорий", — резюмировал эксперт.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде", что повторение западными политиками заявлений о том, что Киев должен соблюдать Минские соглашения — это попытка снять с себя ответственность за урегулирование ситуации на Донбассе.