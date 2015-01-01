Эксперт оценил вероятность широкомасштабного наступления России на Украину

Российская авиационная угроза неоднократно использовалась как инструмент запугивания руководства Украины и западных лидеров.

На сегодня широкомасштабное наступление со стороны России в Украине маловероятно, но такой сценарий не следует игнорировать, учитывая те последствия, которые он может иметь для нашей страны.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, Россия готовила сценарий применения авиации на Донбассе.

"Сейчас Россия успешно достигает поставленных целей путем ограниченного и скрытого применения регулярных военных формирований против Украины.

Во время обострения конфликта 2014 года, были зафиксированы случаи применения российской авиации, и такой сценарий также готовился, если вспомнить сообщение 2014 года о появлении авиации у "шахтеров" и "трактористов", — говорит Мельник.

Отвечая на вопрос, что именно сдерживает Россию в использовании авиации на Донбассе, как в Сирии, эксперт сказал: "Применение военной авиации России привело бы к радикальному изменению качества конфликта. Кроме человеческих жертв, масштабов разрушения инфраструктуры, глубины нанесения ударов по территории Украины, это также привело бы, очевидно, к существенному изменению восприятия Западом роли России в конфликте".

Он также отметил, что "российская авиационная угроза неоднократно использовалась как инструмент запугивания руководства Украины и западных лидеров".

"Я более чем уверен, что одним из аргументов Путина на встречах "нормандской четверки" и в двусторонних диалогах была именно угроза сделать так, как в Сирии", — подчеркнул Мельник.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что наступление России на Украину станет катастрофой для Владимира Путина.