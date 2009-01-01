Эксперт предупредил: скорое окончание конфликта на Донбассе не входит в планы Кремля

РФ продолжает усиливать свое военное присутствие на востоке Украины, отметил Тымчук.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам военного эксперта, анализ событий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сентябре-октябре на основании данных "Информсопротивления", свидетельствует о том, что власти России уж никак не готовятся к деэскалации.
"Все пляски россиян вокруг миротворческой миссии ООН — это попытка Москвы изобразить участие в "мирном диалоге", но с тем, чтобы в реальности оставить за собой полный контроль над этими территориями, а саму возможную миротворческую миссию ООН изначально превратить в фарс", — отметил политик.
Тымчук добавил, что "на фоне сокращения масштабов финансового содержания ЛДНР в социально-экономическом плане, РФ, тем не менее, продолжает усиливать здесь свое военное присутствие".
"Это означает, что нам, увы, нельзя рассчитывать на скорое окончание конфликта. На сегодняшний день это в планы Кремля явно не входит", — добавил народный избранник.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий России, а наши военные не только защищают страну от агрессора, но и являются гарантом ее независимости.