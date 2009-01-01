Эксперт предупредил: скорое окончание конфликта на Донбассе не входит в планы Кремля

РФ продолжает усиливать свое военное присутствие на востоке Украины, отметил Тымчук.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление"считает, что Украине нельзя рассчитывать на скорое окончание, на сегодняшний день это явно не входит в планы Кремля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, анализ событий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сентябре-октябре на основании данных "Информсопротивления", свидетельствует о том, что власти России уж никак не готовятся к деэскалации.

"Все пляски россиян вокруг миротворческой миссии ООН — это попытка Москвы изобразить участие в "мирном диалоге", но с тем, чтобы в реальности оставить за собой полный контроль над этими территориями, а саму возможную миротворческую миссию ООН изначально превратить в фарс", — отметил политик.

Тымчук добавил, что "на фоне сокращения масштабов финансового содержания ЛДНР в социально-экономическом плане, РФ, тем не менее, продолжает усиливать здесь свое военное присутствие".

"Это означает, что нам, увы, нельзя рассчитывать на скорое окончание конфликта. На сегодняшний день это в планы Кремля явно не входит", — добавил народный избранник.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий России, а наши военные не только защищают страну от агрессора, но и являются гарантом ее независимости.