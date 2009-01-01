Эксперт раскрыл, чего Кремль боится больше потери контроля над ситуацией в Луганске

Некоторые силы и средства России, введенные вчера в "ЛНР", отправили на линию фронта, подчеркнул Тымчук.
По его словам, вчера — 21 ноября — часть сил и средств ВС Российской Федерации, введенных в псевдореспублику, "минуя Луганск, направлены на усиление подразделений "2-го АК" ("армейский корпус", террористическая ЛНР — Ред.) на линии фронта".
"Т.е. Кремль больше, чем утраты контроля над ситуацией в Луганске, боится, что ВСУ воспользуются данной ситуацией и перейдут в масштабное наступление", — отметил военный эксперт.
Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию.