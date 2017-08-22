Эксперт рассказал, как Кремль готовит "выборы" на оккупированном Донбассе

Россия изначально рассматривала два варианта, пишет Тымчук.

Боевиков готовят к "выборам" на Донбассе news-hot.net

Главари боевиков ДНР и ЛНР ориентируются Кремлем на проведение на Донбассе "местных выборов" осенью.

Об этом пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в материале на "Апострофе".

По его словам, РФ изначально рассматривала два варианта: проведение выборов по законодательству Украины и под контролем международных организаций или проведение "самостоятельных" выборов под контролем Кремля.

Причем в первом случае кандидатами определялись люди, которые не являются военными преступниками. А во втором — "люди в духе "Новороссии".

"Я думаю, что если в начале сентября мы будем получать информацию, что все-таки есть команда из Москвы готовиться к "местным выборам", то информация о выводе российских войск с Донбасса будет только прикрытием", — отметил Тымчук.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему Россия хочет слить ЛДНР.