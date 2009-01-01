Эксперт рассказал, как Россия втянула в гибридную войну с Украиной весь мир

То, что произошло в 2013 и 2014 году, приблизило всех к горизонту, за которым мир стал практически неуправляемым, говорит Горбулин.

Украина стала ключевым государством противостояния Запада и России. Гибридная война , как таковая, возникла не в 2014 году, но действия РФ в нашей стране приблизили мир к горизонту, за которым мир стал практически неуправляемым.

Такое мнение высказал директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин в интервью Укринформу.

"Конечно, война началась не с 2013 года, хотя начальными ее координатами можно считать 2013-2014 годы", — говорит он. — До этого все жили уже в хаотическом мире, если он был когда-то двухполярный, после распада Советского Союза он стал однополярным. В начале этого века в средине первого десятилетия мир становился многополярным все больше, однако, он терял определенные базовые наработки и мировой, и региональной безопасности. А ведь они были сдерживающими началами и обеспечивали определенный порядок.

То, что произошло в 2013 и 2014 году, приблизило всех к горизонту, за которым мир стал практически неуправляемым, когда была разрушена вся архитектура глобальной безопасности, нарушены многие законодательные акты, которые этому миру обеспечивали верховенство права. Все это было разрушено поведением Российской Федерации ", — говорит Горбулин.

Эксперт также отметил, что отдельные проявления гибридной войны наблюдались и до этого в разных странах, в разных конфликтах.

"Но такого сосредоточия всех военных и не военных аспектов гибридной войны, которое обрушилось на Украину в 2014 году, мир еще не знал. Отдельные инструменты гибридной агрессии применялись РФ к Украине и раньше: это и экономическое давление, и информационное. Это беспощадная по отношению к нашему населению эксплуатация возможностей открытого информационного пространства. Но когда началось военное вторжение в Украину, весь имеющийся арсенал гибридной войны был задействован открыто.

Мы давно жили в условиях гибридной войны, но раньше не чувствовали, что в ее паутине элементов гибридной войны, которую плетут против нас, пребывает весь мир", — отметил он.

Горбулин также заявил, что Украина стала ключевым государством противостояния Запада и России.

"Украина втянута в гибридную войну с Россией во всем спектре ее проявлений, мы еще оказались и в центре гибридного мира, в котором нарушены практически все устои цивилизованного порядка. Хотя сложность гибридной войны объясняется тем, что она не имеет четких временных рамок, не имеет строго обозначенных территориальных границ, которые все привыкли защищать в условиях нормальной войны в ее традиционном понимании.

И все это создает предельно новые условия для развития отношений между государствами, в том числе и между Украиной и Россией", — подчеркнул советник президента.

Ранее Горбулин заявлял, что Россия и США не смогут заключить "большую сделку" по Украине без согласия Киева.