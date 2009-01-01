Вряд ли ЕС или США готовы снимать санкции с России, считает Хара.

Александр Хара Главред

Безусловно, коррумпированная и нереформированнаяне только у ее граждан, но и у западных правительств.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, на Западе рассматривают наше государство не только с точки зрения властей, но и гражданского общества, которое показало желание жить в европейской демократической стране.

"Таким образом, мы будем получать поддержку в этом... желающих снять санкции с России с самого начала было много", — отметил собеседник издания.

Также Хара добавил, что "это суверенное право отдельных стран или ЕС отменить их, если они считают, что Россия освободила оккупированный Крым и прекратила вооруженную агрессию на Донбассе".

"Безусловно, российская дипломатия активно работает среди своих сторонников в этих странах, но достигнет она успеха — скорее, зависит от изменения политики в ключевых столицах, в частности, Вашингтоне, Берлине и Париже", — подчеркнул он.

"Сейчас, учитывая недавние дебаты в Европейском парламенте, а также высказывания представителя Белого дома, вряд ли ЕС или США готовы снимать санкции с России", — считает эксперт.

Ранее Александр Хара говорил, что прекращение вооруженного конфликта на Донбассе возможно только в случае капитуляции Украины или прекращения агрессии Российской Федерации.

Больше мнений эксперта читайте в статье "Главреда" — "Олександр Хара: без України плани Путіна по відновленню імперії чи СРСР 2.0 нездійснені".