Эксперт считает похищение Гончаренко пиар-выходкой

Нардеп не имеет доступ к каким-то тайнам, отметил Быков.
Об этом он рассказал в комментарии Апострофу.
В то же время собеседник подчеркнул, что политик "не составляет какой-то опасности, существенной ценности".
"Кто его похитил? Это, вероятно, NASA, которая вчера (22 февраля — ред.) заявила об открытии новых планет, пригодных для жизни", — отметил аналитик.
По его словам, Гончаренко "не человек, который имеет доступ к каким-то тайнам, или обладал бы каким-то влиянием". "Он не ценен в информационном плане. Это, скорее всего, какая-то пиар-выходка. И мне жалко тех, кто "похитил" Гончаренко", — добавил Быков.
Ранее сообщалось, что Алексей Гончаренко выехал на встречу в Одессу и был похищен. Позже выяснилось, что политик находится в безопасности, а заказчиком похищения являлся депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.