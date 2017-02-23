Эксперт считает похищение Гончаренко пиар-выходкой

Нардеп не имеет доступ к каким-то тайнам, отметил Быков.

Алексей Гончаренко УНИАН

Политический эксперт, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков заявил, что, скорее всего, является какой-то пиар-выходкой.

Об этом он рассказал в комментарии Апострофу.

В то же время собеседник подчеркнул, что политик "не составляет какой-то опасности, существенной ценности".

"Кто его похитил? Это, вероятно, NASA, которая вчера (22 февраля — ред.) заявила об открытии новых планет, пригодных для жизни", — отметил аналитик.

По его словам, Гончаренко "не человек, который имеет доступ к каким-то тайнам, или обладал бы каким-то влиянием". "Он не ценен в информационном плане. Это, скорее всего, какая-то пиар-выходка. И мне жалко тех, кто "похитил" Гончаренко", — добавил Быков.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончаренко выехал на встречу в Одессу и был похищен. Позже выяснилось, что политик находится в безопасности, а заказчиком похищения являлся депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.