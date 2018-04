Эксперт рассказал, как Вакарчука готовят к президентским выборам

Подготовка нормального, хорошего политика в Америке длится до 25 лет, отметил Чорновил.

Святослава Вакарчука готовят для участия в президентских выборах в 2024-м полагает Тарас Чорновил УНИАН

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил считает, что лидера украинской группы "Океан Ельзи", певца Святослава Вакарчука готовят для участия в президентских выборах в 2024 году.

До 2019-го исполнитель "не укладывается", рассказал эксперт в эфире "Еспресо.TV".

"Если это не будет авантюра с 2019 годом, потому что он, действительно, не будет готов, а 2024 год — мне кажется, что такая подготовка Вакарчука ведется. У меня ощущение, что его готовят на 2024 год. Потому что до 2019 года он не укладывается", — отметил собеседник.

По его словам, если артист пойдет на ближайшие выборы и будет избран, то окажется "президентом-выскочкой, который сумеет говорить красивыми фразами и все завалить", будет действовать точно так, как действовал в статусе народного депутата — "год побыл и бросил, потому что ему наскучило".

Аналитик подчеркнул, что подготовка нормального, хорошего политика в Америке длится от 10 до 25 лет. "За это время человека можно воспитать на тот уровень, когда он в принципе имеет право претендовать на должность президента страны", — добавил Чорновил.

Напомним, в 2017 году Святослава Вакарчука пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

Позже певец сказал, власть его не интересует и утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти". Также артист говорил, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал десять нововведений, которые необходимы государству.