Эксперт сообщил, в каком городе России учат операторов беспилотников боевиков "Л/ДНР"

В учебных центрах РФ готовят для псевдореспублик военных специалистов, которых им больше всего не хватает, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

В российском городе Липецк операторы беспилотных летательных аппаратовпроходят обучение и переподготовку в четвертом Центре боевого применения и подготовки летного состава военно-космических сил России.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, очередным фактом подчинения "подразделений" псевдореспублик российскому командованию является подготовка военных специалистов, которых тем больше всего не хватает, в учебных центрах на территории РФ.

"Так, установлено, что операторы БПЛА… проходят обучение и переподготовку в 4-м Центре боевого применения и подготовки летного состава ВКС РФ в г. Липецк", — отметил военный эксперт.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия на 100% контролирует происходящее на захваченной части Донбасса, очевидно, были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в "гражданской администрации" так называемых "ЛНР" и "ДНР".