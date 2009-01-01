Сегодня, 19:14 RSS

Эксперт сообщил, в каком городе России учат операторов беспилотников боевиков "Л/ДНР"

Сегодня, 18:35

В учебных центрах РФ готовят для псевдореспублик военных специалистов, которых им больше всего не хватает, отметил Тымчук.

Боевики
Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info
В российском городе Липецк операторы беспилотных летательных аппаратов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" проходят обучение и переподготовку в четвертом Центре боевого применения и подготовки летного состава военно-космических сил России.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, очередным фактом подчинения "подразделений" псевдореспублик российскому командованию является подготовка военных специалистов, которых тем больше всего не хватает, в учебных центрах на территории РФ.

"Так, установлено, что операторы БПЛА… проходят обучение и переподготовку в 4-м Центре боевого применения и подготовки летного состава ВКС РФ в г. Липецк", — отметил военный эксперт.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия на 100% контролирует происходящее на захваченной части Донбасса, очевидно, были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в "гражданской администрации" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Теги:  
Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, беспилотники, БПЛА, Тымчук, Лыпецк, обучение, операторы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...